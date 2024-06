Co nowego w Max? Tego nie było w HBO Max - największe różnice

11 czerwca 2024 r. to dzień, w którym pożegnaliśmy HBO Max, a przywitaliśmy po prostu Max. Nowa wersja serwisu wprowadza szereg zmian, które dotyczą przede wszystkim jego zawartości - choć nie są one jeszcze tak duże, jak można było przypuszczać.



Oczywiście, nowy design od razu rzuca się w oczy. Układ strony pozostaje podobny, ale interfejs stał się bardziej czytelny. Na górze pojawiły się nieobecne wcześniej zakładki - obok „Filmów” i „Seriali” widzimy teraz „HBO” (znajdziemy tam produkcje, które powstały jeszcze pod tym szyldem), „TVN” (podobnie) i „Sport”. O ile produkcje oznaczone logiem TVN są dostępne dla wszystkich subskrybentów domyślnego pakietu (dotychczasowi subskrybenci zostali do niego przypisani automatycznie), o tyle materiały sportowe wymagają dodania modułu „Kanały TV i Sport” do swojego planu (koszt to 20 zł/mies.). Abonenci otrzymają wówczas dostęp do streamu TVN24, Discovery oraz Eurosport i będą mogli cieszyć się 29. kanałami, kolarstwem na żywo, tenisem i wieloma innymi cenionymi dyscyplinami. I to nawet na dwóch urządzeniach jednocześnie!