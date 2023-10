Najlepsze książki kryminalne 2023 roku. Wybieramy 10 tytułów

Chcąc nie chcąc zbliża się koniec roku. I choć to dopiero końcówka października, to w serwisie Spider's Web zaczęliśmy już powoli tworzyć tegoroczne podsumowania - do tej pory wybraliśmy najlepsze polskie seriale, najlepsze seriale serwisu Netflix, a także najlepsze horrory 2023 roku (co może być dobrą podpowiedzią, co obejrzeć w nadchodzące Halloween). Aż w końcu przyszedł czas na zestawienie najlepszych książek kryminalnych, które ukazały się w tym roku na polskim rynku wydawniczym. Wybieramy 10 najlepszych tytułów.