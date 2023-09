Najlepsze polskie seriale 2023 roku. Wybieramy top produkcji

"Nago. Głośno. Dumnie" to serial dokumentalny, który przedstawia ekipę polskich drag queens i performerek burleski, a także całą społeczność tworzoną przez grupę wyjątkowych i nietuzinkowych postaci. Miłość do sceny i chęć bycia tym, kim się chce, zderza się jednak z polskimi realiami w kontekście rasizmu, homofobii i seksizmu. Jednym z bohaterów produkcji jest Paweł, szeregowy pracownik banku w średnim wieku, który wraz ze swoim chłopakiem udaje się do Pragi, by tam towarzyszyć mu na słynnym festiwalu burleski, budząc tym samym swoje uśpione marzenia.



Serial "Nago. Głośno. Dumnie" dostępny jest w serwisach HBO Max oraz Player.