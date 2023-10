Najciekawsze premiery książek na jesień. Zadebiutuje Millie Bobby Brown oraz nowa powieść Żulczyka

Długowyczekiwana kontynuacja bestsellerowej serii Roberta Małeckiego to pozycja, która trzyma w napięciu do samego końca. "Zrost", czyli 4. tom z cyklu o komisarzu Bernardzie Grossie rozpoczyna się odnalezieniem ciała starszego człowieka. Aby wyjaśnić, czy był to wypadek, samobójstwo, czy może morderstwo, policjant zagłębia się w przeszłość ofiary i okazuje się, że życie staruszka skrywało w sobie mrok. Jednocześnie Bernard Gross staje przed jednym z największym wyzwań w swojej karierze, szukając jednocześnie odpowiedzi, kto wyrządził krzywdę jego własnej rodzinie.