"Pokolenie Ikea" nie mogło być dobrym filmem, ale w Polsce nie brakuje udanych adaptacji. To najlepsze z nich

"Pokolenie Ikea" to ciekawy przypadek - dość nieudany film, który pod każdym możliwym względem bije na głowę materiał źródłowy. Książka Piotra C. to toksyczna grafomania udająca "bezkompromisową satyrę"; tymczasem debiutant Dawid Gral starał się ten momentami wręcz przemocowy i dramatycznie pusty w środku tekst nieco naprostować, zamykając w ramy rom-komu, nieśmiało piętnując postępowania głównego bohatera. Niestety, ostatecznie całość to przede wszystkim festiwal paskudnych zachowań paskudnego (charakterologicznie) typa, okraszona jego paskudnymi komentarzami. Nic nowego, nic ciekawego.



Mogłoby się wydawać, że w ostatnich latach mamy w Polsce deficyt tych naprawdę udanych filmowych adaptacji. Nie da się ukryć - nie jest tego zbyt wiele, ale hej, nasze kino woli skupiać się na kolejnych głupawych komedyjkach i męczących kryminałach. Co nie oznacza, że w XXI wieku nie pojawiło się co nieco solidnych ekranizacji (tym razem odpuśćmy powrót do czasów przenoszenia na ekran Sienkiewiczowskiej Trylogii czy innego "Znachora"). Oto kilka najlepszych.