Najlepsze seriale 2023. To był świetny rok!

Długo zastanawiałem się, co w tym serialu jest tak wspaniałego, że ze wszystkich tegorocznych produkcji, to właśnie prostą opowieść o zombie apokalipsie zapamiętałem najlepiej. To nie tak, że zrobił on na mnie największe wrażenie, ale poszczególne obrazy, relacje między postaciami i napięcie, jakie wytworzył zostało ze mną na długo. Myślę, że powody są dwa. Po pierwsze „The Last of Us” było wspólnym, bardzo społecznym przeżyciem, przegadywanym, ocenianym, jak internet długi i szeroki. Po drugie jest to serial, który tak nie zajmuje się przesadnie światem przedstawionym, bo ten jest tylko sposobem na to, aby docisnąć bohaterów do ściany, aby emocje między nimi iskrzyły jeszcze mocniej. Mimo kilku brawurowych scen akcji, to nie one są w centrum wydarzeń, a trudne wybory, jakie muszą podąć bohaterowie.



Produkcja dostępna jest w HBO Max.