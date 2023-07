Czarna komedia, tona absurdu i mnóstwo serducha. Nowy serial Amazona to unikat - musicie go zobaczyć

„Jestem Panną” chętnie nawiązuje do najbardziej rewizjonistycznych utworów superbohaterskich - mamy tu przecież faszystowskiego, skorumpowanego pseudoherosa (w istocie: gliniarza na sterydach) czy niezrozumianego przywódcę, którego rzeczywistość popchnęła do ogromnej w swej skali zbrodni. A jednak serial Rileya to coś więcej niż nawiązania - twórca obala mit samotnego mściciela, wyśmiewa dualizmy i dychotomie. Pokazuje, że kluczem do walki z niegodziwością (zwłaszcza kapitalistyczną) jest wiara w siłę kolektywnego działania. Dlatego „Jestem Panną” okazuje się piękną opowieścią o współpracy, w której - jak to w życiu - nie da się jednak pójść na łatwiznę. Organizacja społeczności to czasochłonny proces, a wróg nie da się obalić w tradycyjnej walce. Tu trzeba trudów pracy, demistyfikacji, obnażenia mechanizmów systemu - roli, jaką wspomniany Bohater pełni w podtrzymaniu obecnej siatki zależności.