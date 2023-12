To przyjemna gra łącząca mechaniki takie jak deck building i worker placement, w której przedstawiciele słynnych rodów Landsraadu walczą o kontrolę nad tytułową Diuną wyrażaną posiadanymi aktualnie punktami zwycięstwa (które w niektórych przypadkach można sobie nawzajem odbierać). W swoich turach gracze na zmianę wysyłają agentów do konkretnych lokalizacji lub przypisują ich do stronnictw takich jak Bene Gesserit lub Gildia Kosmiczna, za co zdobywają zasoby.