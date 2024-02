Uwielbiany serial ląduje na Netfliksie. To wasz ulubiony doktor

Netflix serwuje nam dziś sentymentalną podróż do początku lat 2000, a to za sprawą serialu, który kiedyś leciał w tle do obiadu. Produkcja "Dr House" Davida Shore'a jest już dostępna w serwisie, a obok niej - dobrze znane i równie lubiane nowości. Sprawdzamy dzisiejsze premiery.