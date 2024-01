Netflix ma nowy film akcji w scenerii postapo. Zero przynudzania - czysta akcja i hektolitry krwi

„Myśliwi z ruin” - ze znanym m.in. z „Eternals” Donem Lee w roli głównej - cieszą się obecnie wielką popularnością wsród subskrybentów Netfliksa. Obraz w reżyserii Heo Myung-haenga zabiera nas do rzeczywistości znanej z filmu „Betonowa utopia” Uma Tae-hwy, adaptującej ceniony webtoon. Produkcji nie łączą jednak ani postacie, ani dokładny czas akcji, ani nawet ton opowieści. Nic z tych rzeczy - tym razem mamy do czynienia z akcyjniakową jazdą bez trzymanki, brutalną rozwałką i wartkim tempem.



Fabularny debiut reżyserski podejmuje historię przemiany Seulu po wielkim trzęsieniu ziemi w apokaliptyczne pustkowie, co doprowadziło do upadku nie tylko prawa i porządku, ale i znanej nam cywilizacji. Opowieść skupia się na grupie łowców - ostatniej linii obrony przed bezwzględnymi bandytami i zmutowanymi stworzeniami. Pod wodzą duetu Nam San i Choi Ji-wan, myśliwi przemierzają pustkowia, szukając zasobów umożliwiających utrzymanie borykającej się z problemami wioski. Pewnego dnia wyruszają w drogę do apartamentowca, w którym ktoś przetrzymuje nastolatkę - członkinię wspomnianej społeczności. Ten ktoś to nikt inny jak szalony i zbuntowany naukowiec, który poszukuje nieśmiertelności i próbuje stworzyć nowe społeczeństwo, w związku z czym przeprowadza niebezpieczne eksperymenty i zmienia schwytane osoby w mutanty. Grubo, prawda?



