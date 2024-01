Ten film to dowód na to, że Netflix zna się na dobrym ekranowym mordobiciu

Główny bohater "60 minut" to Octavio, zdolny zawodnik MMA, który ma zaledwie godzinę, by zdążyć na urodziny swojej córki - w przeciwnym wypadku może utracić możliwość sprawowania nad nią opieki. Rzecz w tym, że wojownik miał stanąć do ustawionej walki, wygrać i przynieść olbrzymi zysk pewnym niebezpiecznym ludziom. Udział w walce uniemożliwiłby pojawienie się na wspomnianych urodzinach, w związku z czym Octavio - nie wiedząc do końca, z kim tak naprawdę zadziera - spuścił łomot kilku gościom, którzy próbowali zmusić go do wkroczenia do klatki. Rozpoczyna się wyścig z czasem: protagonista chce walczyć o córkę, jednocześnie uciekając przed grupą gangsterów, którzy wkrótce doprowadzą go ostateczności.



