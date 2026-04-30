Disney+ pokazał nowości na maj 2026. Aż zrobiło się gorąco

Na Disney+ nie brakuje głośnych i mocnych tytułów. Jesteśmy właśnie na finiszu serialu "Daredevil: Odrodzenie", szczyt popularności przeżywają "Testamenty", wysoko w rankingach oglądalności są również "Maul: Shadow Lord", "High Potential" czy "Hoży doktorzy". Nowe tytuły, które platforma zaplanowała na maj, z pewnością solidnie w tych zestawieniach zamieszają. Oto najciekawsze nowości, które Disney+ wypuści w maju.

Disney+ - propozycje na maj 2026. TOP 3 nowości

Punisher: Ostatnie starcie

Wyjątkowa pozycja na liście nowości - mowa bowiem o godzinnym odcinku specjalnym, poświęconym postaci Franka Castle'a (Jon Bernthal), znanego jako Punisher. Słynny antybohater dotychczas doczekał się dwóch sezonów własnego serialu, a teraz powróci w epizodzie wyreżyserowanym przez Reinaldo Marcusa Greena. Co ciekawe, za scenariusz współodpowiada sam Bernthal - co jest pozytywnym sygnałem, wskazującym że aktor ma duży wpływ na to, jak kształtują się losy jego postaci. W "Ostatnim starciu" Frank szuka na nowo sensu życia i znów wpada w wir walki. Choć nie jest to potwierdzone, mówi się, że stanie naprzeciw słynnej postaci Ma Gnucci. Zwiastun zapowiada intensywne emocje i spektakularną rozwałkę.

Premiera 13 maja w Disney+.

Rywale - sezon 2

Drugi sezon serialu zapoczątkowanego jesienią 2024 roku, będącego adaptacją powieści Jilly Cooper. "Walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, gdy wojna między Corinium a Venturer wkracza w niebezpieczną nową fazę. Bardziej bezwzględny niż kiedykolwiek, Tony Baddingham (David Tennant) jest zdeterminowany, by pokonać swoich rywali kawałek kawałek po kawałku - wykorzystując skandale jako broń i manipulując najbliższymi, by utrzymać władzę w swoich rękach. W hedonistycznym blasku lat 80. życie osobiste bohaterów z Rutshire pogrąża się w chaosie, gdy zakazane romanse zaczynają niszczyć rodziny, a długo skrywane sekrety wybuchają z niszczycielską siłą. Wraz z narastającą rywalizacją wszyscy zbliżają się do granic wytrzymałości gdy lojalności są wystawiane na próbę, a serca łamane w pogoni za zwycięstwem. Ale jaka jest prawdziwa cena tej wojny?" - tak brzmi oficjalny opis nowej odsłony "Rywali". Wydaje się, że więcej do zaufania nie potrzeba.

Pierwsze trzy odcinki trafią do Disney+ 15 maja.

Witamy we Wrexham - sezon 5

Przyznam, że zgodnie z moją wiedzą, to dość rzadka sytuacja, w której serail dokumentalny doczekał się aż tylu sezonów. W 2020 roku słynni aktorzyRob McElhenney („U nas w Filadelfii”) i Ryan Reynolds („Deadpool”) połączyli siły, aby wykupić klub piłkarski Wrexham Football Club - w nadziei na wykreowanie historii o rosnącym w siłę słabeuszu, której kibicować mógłby cały świat. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę – klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Serial zagląda w głąb marzeń kibiców oraz członków klubu o awansie do Premier League oraz przygotowań do bieżących wyzwań.

Pierwsze trzy odcinki trafią do Disney+ 15 maja.

Disney+ - premiery w maju 2026. Pełna lista

Druhny 1/5/26

Miraculum: Tokio, Stellar Force 1/5/26

Tucci we Włoszech - sezon 2 12/5/26

Top Guns: Następne pokolenie 13/5/26

Punisher: Ostatnie starcie 13/5/26

Lisa Ann Walter: To był wypadek 15/5/26

Witamy we Wrexham 15/5/26

Rywale - sezon 2 15/5/26

Blue w szortach - nowe odcinki 20/5/26

Myszka Miki: Frajdomek 20/5/26

Finał Ligi Mistrzyń 23/5/26

Misja: Podstawówka - sezon 5, część 2 27/5/26

Kiff - sezon 2 27/5/26

Deli Boys - sezon 2 28/5/26

Adam Kudyba 30.04.2026 12:52

