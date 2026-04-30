Netflix zrobił fantasy lepsze od Cienia i kości. Użytkownicy chcą więcej

Ładowanie...

Netflix skasował "Cień i kość" zaraz po jego 2. sezonie w 2023 roku. Chwilę wcześniej platforma planowała rozwijać uniwersum i szykowała się do realizacji nie tylko kolejnej odsłony young adultowego fantasy, ale też jego spin-offu. Fani byli w niebie. Nic więc dziwnego, że wściekli się, gdy serwis postanowił wyciągnać wtyczkę z zajawionych już projektów. Do dzisiaj nie mogą się z tym pogodzić, o czym wprost piszą w mediach społecznościowych.



W momencie premiery 2. sezonu "Cienia i kości" na Netfliksie już od paru miesięcy dostępne było inne young adultowe fantasy o niemniej ciekawym koncepcie. "Lockwood i spółka" przenosi nas do Londynu, gdzie nastoletni pogromcy duchów co noc stają do walki z nadprzyrodzonymi siłami. Większość działających w branży korporacji zarządzana jest przez dorosłych. Dlatego wśród nich wyróżnia się tytułowy start-up, którym dowodzi dwóch nastoletnich chłopców i nowo przybyła dziewczyna o niesamowitych zdolnościach parapsychicznych. Przeznaczeniem całej trójki jest zmienić biegu historii.

Lockwood i spółka - fantasy Netfliksa lepsze od Cienia i kości

Spragnieni young adultowego fantasy widzowie zakochali się w "Lockwood i spółka". Ba! Jeśli przejrzeć media społecznościowe, okaże się, że wymieniają jednym tchem z "Cieniem i kością". Co więcej, nie brakuje też głosów, że jest jednak produkcją lepszą - bardziej spójną i mniej kiczowatą.

"Lockwood i spółka" było znacznie lepsze niż się spodziewałem. "Cień i kość" było ok, ale kiczowaty romans przelał czarę goryczy, zrujnował mi serial. Obejrzałem jeden, góra dwa odcinki 2. sezonu lol



"Cień i kość" było całkiem niezłe, polubiłem adaptację bardziej niż książki. "Lockwood i spółka" pokochałem



Netflix dostarczył trochę świetnego fantasy, ale "Lockwood i spółka" wciąż jest najlepszą adaptacją książki wszech czasów - czytamy na X (dawny Twitter).

Choć "Lockwood i spółka" zebrało mnóstwo pozytywnych opinii, nie doczekało się nawet 2. sezonu. Netflix obszedł się z nim równie obcesowo, co z "Cieniem i kością". Jak widać, fani do dzisiaj nie kryją żalu z tego powodu i wciąż domagają się nowych odcinków. Już ich nie dostaną, dlatego pozostaje im jedynie oglądać pierwszą odsłonę znowu. I znowu. I znowu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

"LOCKWOOD I SPÓŁKĘ" OBEJRZYSZ NA: LOCKWOOD I SPÓŁKA Netflix

Rafał Christ 30.04.2026 20:42

Ładowanie...