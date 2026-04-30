Diabeł ubiera się u Prady 2 to sequel, którego potrzebowaliśmy. Wzruszyłam się

Chciałoby się powiedzieć, że 20 lat minęło jak jeden dzień. Przez ten czas w życiu bohaterów filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2" wiele zdążyło się jednak zmienić. Andrea Sachs (Anne Hathaway) jest już cenioną dziennikarką, choć nadal wynajmuje mieszkanie, gdzie trzeba porządnie stuknąć w kran, aby poleciała z niego czysta woda. Miranda Priestly (Meryl Streep) wciąż zasiada natomiast za sterami luksusowego magazynu modowego "Runway", który prowadzi przy pomocy swojego niezastąpionego asystenta, Nigela (Stanley Tucci). Są oni świadkami nie tylko zmieniającej się mody, ale również preferencji wśród czytelników - okazuje się, że mało kto kupuje już papierowe gazety i wiele osób korzysta z cyfrowej prenumeraty. Ten problem wydaje się być jednak niczym, w porównaniu do tego, co ma zaraz nadejść.

Diabeł ubiera się u Prady 2 - recenzja

Kiedy Andy szykuje się do odebrania długo wyczekiwanej nagrody dziennikarskiej, ona oraz jej zespół z prestiżowego "New York Vanguard" dostają wiadomość SMS, że zostają zwolnieni. Podczas odbierania statuetki kobieta nie gryzie się w język, a jej emocjonalne przemówienie staje się hitem mediów społecznościowych. Przypadkiem trafia na nie Irv Ravitz (Tibor Feldman), prezes "Runwaya", który postanawia odezwać się do Andy, aby pomogła uratować magazyn znajdujący się w obliczu skandalu. Sytuacja jest bowiem bardzo poważna i zagraża reputacji modowego czasopisma.

Chodzi o artykuł na temat marki SpeedFash, która została pochwalona na łamach "Runwaya", mimo że wyzyskiwała ona swoich pracowników. Magazyn zaczął być przez to ostro krytykowany i pojawiło się niebezpieczeństwo, że reklamodawcy zaczną się od niego odwracać. A jak wiadomo, modowe czasopismo bez reklam po prostu nie ma racji bytu. W tym miejscu do akcji wkracza Andy.

Jako dziennikarka działu opinii miałaby napisać artykuł-sprostowanie oraz pomóc Mirandzie w przekonaniu reklamodawców, aby nadal współpracowali z "Runwayem". I tak Andy, Miranda i Nigel trafiają do siedziby Diora, jednego z największych reklamodawców, gdzie wysokie stanowisko zajmuje nie kto inny, jak Emily Charlton (Emily Blunt). Andy łapie nić porozumienia ze swoją koleżanką, która jeszcze nie raz pojawi się w życiu dziennikarki i również odegra niemałą rolę w ratowaniu świętego dla świata mody magazynu.

Kiedy wytwórnie decydują się wskrzeszać dobrze znane marki, a "Diabeł ubiera się u Prady" z pewnością taką marką jest, na myśl przychodzi przede wszystkim, że jest to skok na nostalgię widzów. Millenialsi staną pierwsi w kolejce po bilety - jedni pójdą, bo pamiętają jeszcze, jak do kin wchodziła pierwsza część, drudzy - bo w nastoletnich latach był to ważny dla nich film, a inni z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak zmienili się aktorzy (spoiler: nie zmienili się właściwie w ogóle i nie mam pojęcia, jak to jest możliwe). Niezależnie od tego, w której grupie jesteście, jestem przekonana, że na widok olśniewającej Meryl Streep wychodzącej z samochodu na czerwony dywan wasze serca zabiją mocniej.

Sequel jest wizualnie przepiękny.

Ci, którzy kochają modowe klimaty z pewnością to docenią. Ekscytujący jest ten pośpiech, gwar i robienie kilku rzeczy na raz, popijając kawę ze Starbucksa i podtrzymując telefon ramieniem. Andy, która ponownie zostaje wrzucona w ten świat, czuje się jak ryba w wodzie. I mimo że minęło już 20 lat i teoretycznie mogłaby być drogo ubraną panią dziennikarką, to ona wciąż kupuje markowe rzeczy na przecenach lub w lumpeksach. Pod tym względem się nie zmieniła. Hathaway ponownie bezbłędnie portretuje swoją bohaterkę, która wciąż ma co prawda pozytywne podejście do życia i swojej szefowej, ale bywa już ostrożna w relacjach romantycznych i nie daje sobie wejść na głowę.

Przypomnę, że Nate nie jest już chłopakiem Andy, a dziennikarka wchodzi w relację z nowym bohaterem, deweloperem Peterem (Patrick Brammall). Myślę jednak, że ten wątek był zupełnie niepotrzebny i właściwie mogłoby go nie być. Wciąż natomiast ujmuje relacja Mirandy oraz jej męża (Kenneth Branagh), który zawsze stoi u jej boku i jest gotów wspierać swoją ukochaną. Jest ona zresztą w tej części dużo bardziej uczuciowa, ale to tylko dodaje jej bohaterce zalet - wciąż pozostaje tą samą stanowczą i bezpośrednią redaktorką naczelną "Runwaya", lecz częściej pokazuje swoje ludzkie oblicze i absurdalnie zabawne poczucie humoru.

W tej części również inni bohaterowie przechodzą przemianę, zachowując jednak swoje "ja". Najlepszym tego przykładem jest Emily, która pojawia się w filmie w zupełnie nowej roli jako pracowniczka Diora i partnerka bogatego oraz absolutnie zabawnego milionera Benji'ego (Justin Theroux). Najbardziej widać to jednak na przykładzie Mirandy, która w związku z kryzysem musi odnaleźć się w sytuacjach, których do tej pory unikała jak ognia - jeżdżenie Uberem, stołowanie się w kantynie czy lot w klasie ekonomicznej to przecież piekło.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" to produkcja pełna humoru i wzruszeń.

Kiedy na ekranie pojawiają się dobrze znani bohaterowie, wzruszenie momentalnie ściska za gardło - nie chce się wierzyć, że minęło aż 20 lat. Sequel dojrzał i pokazał coś innego - odmienionych bohaterów, ludzi spoza świata mody, a także różnorodne ciała (choć spodziewałam się, że będzie ich więcej). To wizualna perełka, która została uszyta na miarę oryginału i choć pojawiają się w niej niedopowiedzenia, to jest to produkcja, na której wspaniale się bawiłam i bardzo chętnie powtórzyłabym ten seans.

Anna Bortniak 30.04.2026 16:33

