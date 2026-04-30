Najlepsze seriale na majówkę 2026. Co obejrzeć? Te nowości to sztos
Majówka właśnie wystartowała. Co obejrzeć w serwisach streamingowych? Wybraliśmy 10 nowości, które w ostatnim czasie zadebiutowały na Netfliksie, SkyShowtime, Disney+, HBO Max oraz Prime Video.
Długi weekend to czas, który warto spędzić przede wszystkim na łonie natury, chłonąc ciepło promieni słonecznych. Po zachodzie słońca, kiedy na zewnątrz robi się już chłodno, można natomiast wskoczyć na kanapę, włączyć telewizor i nadrobić zaległości w serwisach streamingowym. W ostatnim czasie wpadło do nich bowiem sporo perełek, na które warto zwrócić uwagę. Co obejrzeć? Oto TOP 10 nowości z Netfliksa, SkyShowtime, Disney+, HBO Max oraz Prime Video.
Życiowe błędy
- Tytuł serialu: Życiowe błędy (Big Mistakes)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Dan Levy, Rachel Sennott
- Obsada: Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Abby Quinn
- Ocena IMDb: 7.2/10
Bohaterami serialu "Życiowe błędy" są Nicky oraz Morgan, rodzeństwo. On jest pastorem, który ukrywa swój związek z mężczyzną, z kolei ona pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej i tkwi w związku z niestabilnym emocjonalnie facetem. Pewnego dnia Nicky i Morgan postanawiają odwiedzić babcię w szpitalu. Wcześniej wstępują do sklepu, by kupić jej drobny prezent. Podczas gdy Nicky szuka czegoś odpowiedniego, Morgan zauważa w witrynie błyszczące naszyjniki i kradnie jeden z nich. Niedługo później rodzeństwo odnajduje członek gangu i zaczyna ich szantażować, by oddali - jak się okazało - prawdziwy naszyjnik. Problem pojawia się, w momencie gdy Nicky i Morgan tłumaczą mężczyźnie, że biżuteria leży wraz z babcią kilka metrów pod ziemią.
Awantura
- Tytuł serialu: Awantura (Beef)
- Lata emisji: 2023-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Lee Sung Jin
- Obsada: Ali Wong, Steven Yeun, Joseph Lee, Young Mazino
- Ocena IMDb: 8/10
Serial antologia "Awantura", o którym jest zdecydowanie za cicho, wrócił na Netfliksa z 2. sezonem. Akcja produkcji rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych i różniących się od siebie ludzi: pracownikiem fizycznym Dannym Cho oraz kobietą sukcesu Amy Lau. Obfitujący w czarny humor serial ukazuje, jak spór bohaterów zaczyna się zaogniać, pokazując przy okazji historię ich życia. Drugi sezon koncentruje się natomiast na młodych pracownikach elitarnego klubu, którzy filmuje bójkę swojego szefa z jego żoną i zaczynają wojnę.
Under Salt Marsh
- Tytuł serialu: Under Salt Marsh
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Claire Oakley
- Obsada: Kelly Reilly, Rafe Spall, Jonathan Pryce, Julian Lewis Jones
- Ocena IMDb: 6.2/10
Serial "Under Salt Marsh" to propozycja idealna na długi weekend. Akcja produkcji z Kelly Reilly w roli głównej rozgrywa się w fikcyjnym walijskim miasteczku Morfa Halen. W czasie, gdy mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, Jackie Ellis, była detektywka, a obecnie nauczycielka, dokonuje szokującego odkrycia, które dotyczy nierozwiązanej sprawy sprzed lat. Doprowadza to do spotkania z dawnym kolegą z policji, z którym Jackie będzie musiała rozwiązać tajemnicę, zanim sztorm bezpowrotnie zmyje dowody zbrodni.
Ponies
- Tytuł serialu: Ponies
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Susanna Fogel, David Iserson
- Obsada: Emilia Clarke, Haley Lu Richardson, Adrian Lester, Nicholas Podany
- Ocena IMDb: 7.1/10
"Ponies" to coś dla fanów thrillerów szpiegowskich, co na długi weekend sprawdzi się idealnie. Akcja serialu rozgrywa się w Moskwie w 1977 roku i skupia się na tytułowych "ponies" (persons of no interest, czyli osobach, które nie są o nic podejrzane), które pracują jako sekretarki w amerykańskiej ambasadzie. Kiedy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Wspólnie starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zginęli ich mężowie.
Paradise
- Tytuł serialu: Paradise
- Lata emisji: 2025-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Dan Fogelman
- Obsada: Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Nicole Brydon Bloom, Sarah Shahi
- Ocena IMDb: 7.9/10
Niedawna premiera 2. sezonu "Paradise" to doskonała okazja, by nadrobić cały serial. Genialny thriller koncentruje się na historii Xaviera Collinsa, agenta Secret Service, który jest szefem ochrony byłego prezydent USA Cala Bradforda. Obaj mieszkają w tytułowym miasteczku Paradise, gdzie portfel i klucze zastępują mieszkańcom zaawansowane technologicznie opaski. Nikt ponadto nie może posiadać broni. Kiedy pewnego dnia Xavier znajduje zwłoki prezydenta na podłodze jego sypialni, staje się głównym podejrzanym w śledztwie o morderstwo.
Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma
- Tytuł serialu: Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Linwood Boomer
- Obsada: Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Christopher Masterson
- Ocena IMDb: 6.9/10
"Zwariowany świat Malcolma" doczekał się powrotu w formie kontynuacji. Akcja produkcji "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z oryginalnego serialu, kiedy Malciolm zostaje wciągnięty w rodzinny chaos. Wszystko przez przyjęcie z okazji 40. rocznicy ślubu, na której, na prośbę Hal i Lois, mężczyzna musi się zjawić.
Rooster
- Tytuł serialu: Rooster
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Bill Lawrence, Matt Tarses
- Obsada: Steve Carell, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, Charly Clive
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena IMDb: 7.5/10
Bohaterem serialu "Rooster" jest Greg Russo, autor popularny, lecz niezbyt ambitnych thrillerów, które skupiają się na tajemniczym agencie o imieniu Rooster. Choć książki zapewniły Gregowi komercyjny sukces, nie zajmują jednak honorowych miejsc na półkach w księgarniach. Pewnego dnia pisarz przyjeżdża na spotkanie autorskie do college'u, gdzie pracuje jego córka. Kiedy zaczyna on opowiadać publicznie o jej problemach, sprawy zaczynają przybierać niezręczny obrót.
Chętni na seks
- Tytuł serialu: Chętni na seks (DTF St. Louis)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Steven Conrad
- Obsada: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins
- Ocena IMDb: 7.2/10
"Chętni na seks" to jedna z perełek HBO Max, na które warto zwrócić uwagę. Serial skupia się na Clarku Forreście, prezenterze pogody, a także jego nowym tłumaczu ASL, Floydzie Smernitchu. Obaj mężczyźni zaprzyjaźniają się w Twyli i odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Postanawiają skorzystać z aplikacji randkowej, co prowadzi do niebezpiecznego trójkąta. Tylko jeden mężczyzna przeżyje.
Młody Sherlock
- Tytuł serialu: Młody Sherlock (Young Sherlock)
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Matthew Parkhill
- Obsada: Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Zine Tseng, Colin Firth
- Ocena IMDb: 7.5/10
"Młody Sherlock" od Prime Video to najnowsza do tej pory produkcja o Sherlocku Holmesie. Jest ona oparta o serię powieści autorstwa Andrew Lane'a o tym samym tytule i skupia się na 19-letnim Holmesie, w którego wcielił się Hero Fiennes Tiffin. Rozwiązuje on swoją pierwszą sprawę z pomocą swojego przyjaciela, Jamesa Moriarty'ego. Choć młody aktor miał wysoko postawioną poprzeczkę, udało mu się świetnie sportretować nieśmiałego, ale błyskotliwego detektywa.
Bait
- Tytuł serialu: Bait
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Riz Ahmed
- Obsada: Riz Ahmed, Guz Khan, Aasiya Shah, Sheeba Chaddha
- Ocena IMDb: 6.8/10
"Bait" to komediodramat, którego bohaterem jest Szah Latif. Do tej pory mężczyzna był niespełnionym aktorem, ale wszystko zmienia się, kiedy w jego życiu następuje przełom za sprawą castingu życia. Od teraz, przez 4 kolejne dni, jego życie zacznie wymykać się spod kontroli, a jego najbliżsi będą zastanawiali się, czy aby na pewno ta rola jest dla Szaha odpowiednia.
