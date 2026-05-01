5 mocnych premier Netfliksa na długi weekend. Co trzeba obejrzeć?

Ładowanie...

W ostatnich dniach na Netfliksie jest całkiem spory ruch. Wśród seriali najchętniej oglądanym tytułem są tajemniczy "Niewybrani" z Asą Butterfieldem, jednak coraz bliżej w rankingu są "Schody" - kryminalny dramat z duetem Colina Firtha i Toni Collette, który swego czasu premierował z sukcesem na HBO Max. Wszystko wskazuje na to, że wysoko zajdą też "Stranger Things: Opowieści z '85", animowana reinterpretacja kultowego serialu. Jeśli chodzi zaś o filmy, obecnie prym wiodą "180", "Współlokatorki", o swoje walczy też "Tłumaczka" z Nicole Kidman i Seanem Pennem, a także polskie "Psy" Pasikowskiego. Jest z czego wybierać, a ten stan tylko się polepszy. Oto najciekawsze nowości Netfliksa na majówkę.

REKLAMA

Nowości Netfliksa na majówkę. TOP 5 filmów

REKLAMA

Alfa

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 96 minut

Reżyseria: Baltasar Kormakur

Obsada: Taron Egerton, Charlize Theron, Eric Bana

Islandzki reżyser, który dał światu m.in. "Everest", nawiązał współpracę z Netfliksem, czego efektem jest survivalowy thriller z gwiazdorską obsadą. Sasha (Theron), wspinająca się po skałach, testuje swoje granice wytrzymałości w australijskiej dziczy. Wkrótce znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie - trafia na celownik przerażającego, psychopatycznego łowcy (Egerton), który nie cofnie się przed tym, by ją upolować i zabić. Kobieta musi zrobić wszystko, by przetrwać.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Truman Show

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 103 minut

Reżyseria: Peter Weir

Obsada: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natascha McElhone

Film, za który Jim Carrey powinien dostać Oscara, a nie otrzymał nawet nominacji. Kultowy klasyk z końcówki XX wieku, jasno udowadniający, że aktorskie emploi Carreya skrywa doskonały dramatyczny potencjał. Komik wcielił się tu w Trumana Burbanka - agenta ubezpieczeniowego, który prowadzi normalne, wręcz utopijne życie. Z czasem ma jednak coraz silniejsze wrażenie, że jest obserwowany. Okazuje się, że ma rację - jest nieświadomą gwiazdą własnego reality show, trwającego od momentu jego narodzin.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

W cudzej skórze

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 101 minut

Reżyseria: Nathan Greno

Obsada: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer

Pierwszy projekt Michaela B. Jordana po tym, jak odebrał Oscara za pierwszoplanową rolę męską w "Grzesznikach". Tym razem postanowił pójść w zupełnie innym kierunku - animowanej produkcji Netfliksa, opowiadającej o małym leśnym stworzonku (MBJ) i ptaku (Temple), które mimo naturalnej wrogości nagle muszą połączyć siły, by przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę życia. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie.

Od 1 maja w Netfliksie.

Zięć

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 103 minut

Reżyseria: Gerardo Naranjo

Obsada: Adrian Vasquez, Jero Medina, David Gaitan, Veronica Bravo

Reprezentant Meksyku w tym zestawieniu. Głównym bohaterem filmu jest Jose Sanchez (Vasquez) - posiadacz wyjątkowych wąsów i nieograniczonych ambicji, którego los zmienia w bezwzględnego stratega politycznego. Historia, której jest częścią, jest opisywana jako tragikomiczne, ostre, mroczne i bolesne spojrzenie w głąb "meksykańskiego snu" Co ciekawe, producentem tego tytułu jest słynny reżyser Pablo Larrain ("Spencer", "Jackie") - a to już coś, co przykuwa moją uwagę ciut mocniej.

Od 1 maja w Netfliksie.

Moja kochana panienka

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 90 minut

Reżyseria: Fernando Gonzalez Molina

Obsada: Elisabeth Martinez, Anna Castillo, Paco Leon, Maria Galiana

Adele jest młodą kobietą, samotną jedynaczką wychowaną przez tradycyjną rodzinę, dzielącą codzienność pomiędzy prowadzenie rodzinnego sklepu a prowadzeniem lekcji w szkole. Z biegiem czasu odkrywa, że jest osobą interseksualną. Wkrótce w jej życiu pojawiają się ludzie, z którymi relacje sprawiają, że zaczyna poznawać siebie, swoją tożsamość płciową, a także akceptować i nie kryć się z tym, kim naprawdę jest.

Od 1 maja w Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 01.05.2026 07:33

Ładowanie...