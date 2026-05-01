5 mocnych premier Netfliksa na długi weekend. Co trzeba obejrzeć?

Nadchodzi upragniony przez wielu długi weekend majowy. Choć kalendarz tym razem ułożył się tak, że majówka nie jest znacząco dłuższa niż wcześniej, Netflix i tak wysuwa nowe propozycje na to, jak ją spędzić. Sprawdzamy ofertę serwisu.

Adam Kudyba
W ostatnich dniach na Netfliksie jest całkiem spory ruch. Wśród seriali najchętniej oglądanym tytułem są tajemniczy "Niewybrani" z Asą Butterfieldem, jednak coraz bliżej w rankingu są "Schody" - kryminalny dramat z duetem Colina Firtha i Toni Collette, który swego czasu premierował z sukcesem na HBO Max. Wszystko wskazuje na to, że wysoko zajdą też "Stranger Things: Opowieści z '85", animowana reinterpretacja kultowego serialu. Jeśli chodzi zaś o filmy, obecnie prym wiodą "180", "Współlokatorki", o swoje walczy też "Tłumaczka" z Nicole Kidman i Seanem Pennem, a także polskie "Psy" Pasikowskiego. Jest z czego wybierać, a ten stan tylko się polepszy. Oto najciekawsze nowości Netfliksa na majówkę.

Nowości Netfliksa na majówkę. TOP 5 filmów

Alfa

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 96 minut
  • Reżyseria: Baltasar Kormakur
  • Obsada: Taron Egerton, Charlize Theron, Eric Bana

Islandzki reżyser, który dał światu m.in. "Everest", nawiązał współpracę z Netfliksem, czego efektem jest survivalowy thriller z gwiazdorską obsadą. Sasha (Theron), wspinająca się po skałach, testuje swoje granice wytrzymałości w australijskiej dziczy. Wkrótce znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie - trafia na celownik przerażającego, psychopatycznego łowcy (Egerton), który nie cofnie się przed tym, by ją upolować i zabić. Kobieta musi zrobić wszystko, by przetrwać.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Truman Show

  • Rok produkcji: 1998
  • Czas trwania: 103 minut
  • Reżyseria: Peter Weir
  • Obsada: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natascha McElhone

Film, za który Jim Carrey powinien dostać Oscara, a nie otrzymał nawet nominacji. Kultowy klasyk z końcówki XX wieku, jasno udowadniający, że aktorskie emploi Carreya skrywa doskonały dramatyczny potencjał. Komik wcielił się tu w Trumana Burbanka - agenta ubezpieczeniowego, który prowadzi normalne, wręcz utopijne życie. Z czasem ma jednak coraz silniejsze wrażenie, że jest obserwowany. Okazuje się, że ma rację - jest nieświadomą gwiazdą własnego reality show, trwającego od momentu jego narodzin.

Dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

W cudzej skórze

  • Rok produkcji: 2026 
  • Czas trwania: 101 minut
  • Reżyseria: Nathan Greno
  • Obsada: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer

Pierwszy projekt Michaela B. Jordana po tym, jak odebrał Oscara za pierwszoplanową rolę męską w "Grzesznikach". Tym razem postanowił pójść w zupełnie innym kierunku - animowanej produkcji Netfliksa, opowiadającej o małym leśnym stworzonku (MBJ) i ptaku (Temple), które mimo naturalnej wrogości nagle muszą połączyć siły, by przetrwać najbardziej zwariowaną przygodę życia. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie.

Od 1 maja w Netfliksie.

Zięć

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 103 minut
  • Reżyseria: Gerardo Naranjo
  • Obsada: Adrian Vasquez, Jero Medina, David Gaitan, Veronica Bravo

Reprezentant Meksyku w tym zestawieniu. Głównym bohaterem filmu jest Jose Sanchez (Vasquez) - posiadacz wyjątkowych wąsów i nieograniczonych ambicji, którego los zmienia w bezwzględnego stratega politycznego. Historia, której jest częścią, jest opisywana jako tragikomiczne, ostre, mroczne i bolesne spojrzenie w głąb "meksykańskiego snu" Co ciekawe, producentem tego tytułu jest słynny reżyser Pablo Larrain ("Spencer", "Jackie") - a to już coś, co przykuwa moją uwagę ciut mocniej.

Od 1 maja w Netfliksie.

Moja kochana panienka

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 90 minut
  • Reżyseria: Fernando Gonzalez Molina
  • Obsada: Elisabeth Martinez, Anna Castillo, Paco Leon, Maria Galiana

Adele jest młodą kobietą, samotną jedynaczką wychowaną przez tradycyjną rodzinę, dzielącą codzienność pomiędzy prowadzenie rodzinnego sklepu a prowadzeniem lekcji w szkole. Z biegiem czasu odkrywa, że jest osobą interseksualną. Wkrótce w jej życiu pojawiają się ludzie, z którymi relacje sprawiają, że zaczyna poznawać siebie, swoją tożsamość płciową, a także akceptować i nie kryć się z tym, kim naprawdę jest.

Od 1 maja w Netfliksie.

Adam Kudyba
01.05.2026 07:33
