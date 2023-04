Netflix otworzył butik erotyczny. To nietypowa promocja nowego serialu platformy

Netflix otworzył swój specjalny tymczasowy sklepik w Soho w Londynie w miniony weekend. Serwis obiecał, że wizyta w nim to gwarancja wciągającego doświadczenia symulującego "uwodzicielski klimat serialu". Miejsce miało dać widzom przedsmak tego, co produkcja ma w zanadrzu. Zlokalizowany przy Bateman Street koncept został stworzony przez BBH London.



Goście nie potrzebowali pieniędzy. By otrzymać upominek, musieli po prostu zdradzić swój erotyczny sekret i anonimowo zapisać go w specjalnym "dzienniku Anny" (wzorowanym, rzecz jasna, na tym z serialu). "Grając w tę grę na temat seksu i dynamiki władzy, wszyscy goście zostaną nagrodzeni. W zamian za udział otrzymają luksusowy produkt dostępny w butiku" - głosił komunikat prasowy.



Choć podobnie pomysłowy marketing zasługuje na uznanie (i pewnie zrobił robotę - zresztą, serial od dnia premiery ogląda się świetnie), sama produkcja nie należy do udanych. Nie działa w nim właściwie nic - na czele z okropną kreacją Richarda Armitage'a, którego nie sposób oglądać i zachować powagę.



Obsesja miała premierę 13 kwietnia.