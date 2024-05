„Ósma strona” to film, który zapoczątkował tzw. Trylogię Worrickera, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by traktować ją jako odrębny, niezależny tytuł. To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to imponująca obsada, jaką Hare zaangażował do produkcji: Bill Nighy w głównej roli, Rachel Weisz, Ralph Fiennes, Michael Gabon, Felicity Jones czy Judy Davis (a w kolejnych odsłonach również Winona Ryder, Helena Bonham Carter czy Christopher Walken). Ta ekipa z najwyższej aktorskiej półki doskonale sprawdziła się w kinie szpiegowskim na brytyjską modłę: bardziej teatralnym, opartym na zniuansowanych kreacjach. Nieśpiesznym, nieco flegmatycznym, w którym próżno szukać pościgów czy strzelanin.