Nowa produkcja Netfliksa miała wypełnić lukę po jednym z najlepszych seriali. Sprawdziłem, czy się udało

David E. Kelley to twórca, który przyzwyczaił widzów do pewnego - znaczy się: przeważnie co najmniej solidnego - poziomu swoich produkcji. Niestety, w „Facecie z zasadami” zawodzi, marnując talenty członków obsady i wachlarz oryginalnych, ciekawych charakterów. Miks Logana Roya i pułkownika Sandersa - Charlie Croker, w którego wciela się charyzmatyczny jak zawsze Jeff Daniels - nie wystarcza, by spojrzeć na całość z uznaniem. Daniels jest bowiem jednym z niewielu wyróżniających się ponad bolesną przeciętność komponentem.



Kelley próbuje dotknąć tematu dysproporcji między klasą robotniczą i wyższą w Atlancie, robi to jednak okrężnie, zachowawczo, w sposób ani interesujący, ani nowatorski. Momentami trafia w punkt kilkoma bezczelno-komicznymi dialogami (które są zaczerpnięte bezpośrednio z oryginału), jednak ta fantastyczna energia pojawia się chwilę, by zaraz zniknąć. Takiej dialogowej i realizacyjnej brawury przydałoby się znacznie, znacznie więcej - tym bardziej w kontekście bliskiego rzeczywistości obrazu amerykańskiego systemu sądowniczego i doświadczeń czarnoskórych mężczyzn.



