Na Netfliksa wpadł właśnie smakowity horror: obleśny i oryginalny. To zaskakujący tytuł

Podobnie jak wiele współczesnych horrorów, „Barbarzyńcy” dotykają motywu traumy, jednak nie jest ona jedynym tematem podjętym przez Creggera. Twórca poruszył tu kwestie wykorzystania seksualnego, systemowej przemocy czy rozmaitych form mizoginii; zwłaszcza skutki molestowania wydają się pewną bazą tej historii. Co ciekawe, przy całej powadze i ciężkości tematycznej, twórca postanowił przeplatać pełne napięcia, mroczne czy przerażające wątki zaskakującym, makabrycznym czarnym humorem (zgadza się, Cregger był wcześniej związany przede wszystkim z szeroko pojętą komedią). Nie służy on jednak rozładowaniu napięcia; reżyser serwuje go, podobnie jak dziwaczne wolty, z perwersyjną radością, a wszystko po to, by podkreślić unikalny charakter obrazu. Cregger posłuchał intuicji i zrealizował go na swoich warunkach, stawiając na błyskotliwe zagrania, których się nie spodziewamy.