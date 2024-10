Z tym serialem wiążę wielkie nadzieje. Netfliksie, proszę, nie schrzań adaptacji mojej ulubionej gry wideo

Ok, pierwsza adaptacja "Tomb Raidera" z Angeliną Jolie była całkiem udana. Choć recenzje zebrała negatywne (20 proc. na Rotten Tomatoes), to jednak z jakiegoś powodu zarobiła wystarczająco, żeby doczekać się sequela. Do dzisiaj nie przełączam kanału, gdy natrafię na nią w telewizji. O kontynuacji pomimo szczerych chęci nie mogę powiedzieć tego samego. Podobnie zresztą jak o filmie z 2018 roku z Alicią Vikander. Te produkcje to są już totalne niewypały.



Umówmy się jednak, że wszystkie dotychczasowe "Tomb Raidery" powstały w czasach, gdy Hollywood nie do końca wiedziało, jak do gier wideo podchodzić. Ba! Do dzisiaj nie znalazło odpowiedniej formuły, czego najlepiej dowodzi niedawne "Borderlands". W przypadku seriali sprawa ma się już jednak zupełnie inaczej. "The Last of Us" czy "Fallout" to przecież prawdziwe petardy. Hity zarówno artystyczne, jak i komercyjne.