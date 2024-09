Najlepszy film fantasy ostatnich lat trafił na Netfliksa. Nareszcie

Muszę powiedzieć, że kiedy usłyszałem, że Dungeons & Dragons, czyli kultowa już gra fabularna, zostanie przeniesiona na kinowy, ekran, to byłem prawie pewien, że to się nie uda. Gra fabularna Gary’ego Gygaxa to nie jest bowiem narracyjna nowela, jak „The Last of Us”, którą można mniej lub bardziej wiernie przenieść na ekran. „D&D” to przecież głównie mechanika i świat. A w zasadzie światy, bo gra pozwala na umieszczanie fabuły najróżniejszych „settingach”. Twórcy filmu mieli więc zdecydować, co konkretnie chcą pokazać z długiej, bo pięćdziesięcioletniej historii gry. I zdecydowali świetnie.