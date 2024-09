Dzięki, Netflix, za najprzyjemniejszą komedię od dawna. Naprawiła mi ponury wieczór

Można narzekać na nierównomierne eksploatowanie backgroundu części postaci (oraz, niestety, Joanne); na to, że gdy jedno chce się otworzyć, to drugie staje się powściągliwe, by potem zamienić się rolami. Serial mógłby też odważniej zgłębiać bardziej problematyczne w tej relacji aspekty - stosunek Noaha do podcastu, niechęć Joanne do religii. Mogłoby być lepiej, a tytuł mógłby być czymś więcej. Ale wcale tego nie potrzebuje, żeby być udanym. To, co robi - mimo braku większych aspiracji - robi świetnie. Sprawia, że przyjemnie spełniasz czas. I nie możesz - nie chcesz - się oderwać; to jedna z produkcji, którą łyka się na dwa niezobowiązujące posiedzenia.