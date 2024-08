„Niebieskooki samuraj” to koprodukcja francuskiego studia Blue Spirit, Netflix Animation, 3 Arts Entertainment oraz firmy Greenów: J.A. Green Construction Corp. Zrealizowano ją dla Netfliksa i właśnie w jego bibliotece można ją znaleźć.



Tytuł zabiera nas do XVII-wiecznej Japonii, kiedy to zdecydowano o całkowitym zamknięciu granic kraju. Wielu mieszkańców nie zna twarzy innych niż japońskie, a dzieci mieszanego pochodzenia uważa się za żałosne stworzenia o mniejszej wartości. Właśnie w tym okresie Edo, kiedy to sioguni z rodu Tokugawa prowadzą politykę bezwzględnego izolacjonizmu, pewna młoda wojowniczka podąża ścieżką zemsty, której chce dokonać na czterech białych władcach przestępczego półświatka. Mizu podróżuje w przebraniu, tropiąc, zabijając i szukając ukojenia w wendecie na mężczyźnie, który uczynił ją wyrzutkiem.