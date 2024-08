Netflix nie zwleka. Jeszcze nie dostaliśmy 2. sezonu hitu platformy, a ona już pracuje nad kolejnym

"Dyplomatka" opowiada historię nowej ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii. Kate świetnie sobie radzi w sytuacjach kryzysowych, a tych ma pod dostatkiem. Na jednym kontynencie wojna wisi na włosku, a na innym już kipi. Główna bohaterka musi zażegnywać międzynarodowe konflikty, zawierać sojusze w Londynie i przystosować się do bycia w centrum wydarzeń. Jakby tego było mało, próbuje też ocalić swoje małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki. Dużo się w serialu dzieje, co zdecydowanie przypadło do gustu użytkownikom Netfliksa.



"Dyplomatka" nie była wielkim przebojem. W globalnym TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa gościł przez cztery tygodnie, a użytkownicy oglądali go łącznie przez niecałe 173,5 mln godzin. Serwis zamówił jednak kontynuację nawet szybciej niż w przypadku swoich większych przebojów. Oficjalna informacja o zielonym świetle dla nowych odcinków pojawiła się parę dni po zeszłorocznej premierze 1. sezonu.