Nazywają go jednym z najlepszych seriali wszech czasów. Właśnie wpadł na Netfliksa

Netflix, wiadomo, zasypuje nas oryginalnymi produkcjami. Platforma wie jednak również, jak ważna jest baza kultowych tytułów na licencji. Przecież swego czasu dostępni na niej byli "Przyjaciele". Gdy (wtedy jeszcze) Warner Bros. brał aktywny udział w wojnach streamingowych i chciał zagarnąć sitcom dla siebie, doszło do takiego poruszenia wśród fanów, że serwis wydał grube miliony, aby serial jeszcze chociaż przez rok był u niego dostępny. Teraz w ofercie usługi go nie ma, ale jej subskrybenci wciąż mogą oglądać chociażby "Breaking Bad".



Wczoraj, 15 sierpnia, biblioteka Netfliksa poszerzyła się o inny kultowy serial, dotychczas w naszym kraju dostępny jedynie na Disney+ (wciąż można go tam obejrzeć). "Lost. Zagubieni" złotymi zgłoskami zapisali się na kartach historii telewizji. To oni przyczynili się do rewolucji, jeszcze przed "Grą o tron" pokazując, że na małym ekranie można opowiadać wielowątkowe, skomplikowane narracje rozpisane na wiele odcinków i sezonów. Jest to w końcu tytuł mocno zakręcony i odjechany.