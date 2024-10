Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowych filmów i seriali

3. sezon jednego z największych hitów Netfliksa i zarazem jednego z najlepszych seriali platformy. Ta znakomita adaptacja powieści graficznej to teen drama i coming of age w najlepszym wydaniu. Tym razem będzie jednak poważniej, a nawet mroczniej - tytuł mocniej zagłębi się w tematykę m.in. zdrowia psychicznego i zaburzeń odżywiania. Bohaterowie - gotowi, by podjąć następny krok w ich relacji - zmierzą się z największym dotychczasowym wyzwaniem.