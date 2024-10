Tylko w tym tygodniu na VOD wpadły 4 nowe horrory. A zaraz dołączy do nich kolejny

Październik ledwo się rozpoczął, a platformy VOD już postanowiły świętować nadchodzące Halloween. Tylko w tym tygodniu wpadły na nie cztery horrory. W dodatku mówimy tu o filmach całkowicie premierowych, których nie mogliśmy wcześniej obejrzeć w kinach. Słowem: fani kina grozy otrzymali w ostatnich dniach mnóstwo świeżynek. I wszystkie, z tych czy innych powodów, warte są ich uwagi.



Najważniejszą horrorową premierą w tym tygodniu jest oczywiście "Miasteczko Salem", które wylądowało na Max. To kolejna już adaptacja słynnej powieści Stephena Kinga. Odpowiada za nią Gary Dauberman, reżyser "Annabelle wraca do domu" i scenarzysta dwuczęściowego "To". Tym razem opowiada on historię pisarza powracającego do rodzinnego miasta. Główny bohater szybko odkrywa, że każdy jego niegdysiejszy znajomy jest teraz wampirem. Brzmi interesująco? Fani filmów grozy już dość się naczekali, żeby sprawdzić, czy film należy do udanych.