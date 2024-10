Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 rozgrzewających nowości

Wyjątkowo zaczynamy nie od premiery produkcji własnej Amazona, a tytułu na licencji. "Challengers" we wtorek wpadło na Prime Video i od tamtej pory cieszy się całkiem sporą popularnością. Nic dziwnego. To gorąca historia trójkąta miłosnego z tenisem w tle. Luca Guadagnino opowiada tu historię Tashi, niegdyś słynnej tenisistki, obecnie trenerki, która zamierza zrobić mistrza ze swojego męża. Nie będzie to łatwe zadanie, bo musi on się zmierzyć z jej byłym partnerem.