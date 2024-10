Oscarowy film wleciał właśnie na Max. To mój ulubiony film z ostatnich lat

Motyw multiwersum służy tu bowiem jako wehikuł do opowiedzenia świetnie zniuansowanej psychologicznie historii. Choć idea multiwersum jest od kilku dobrych lat eksploatowana przez franczyzę Disneya, to niestety najczęściej służy ona przywracania do bohaterów, na których można zarobić („Deadpool vs. Wolverine”), podnoszenia stawki („Loki”) czy korzystania z wytrychów fabularnych (finał potyczki z Thanosem).



Jeśli moja pisanina was nie przekonała, to przypomnę, że film zdobył 7 Oscarów, w tym ten za Najlepszy film.