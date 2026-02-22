REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nakręcił tylko jeden film i jest genialny. Nie przegapcie go w HBO Max

„Ósma klasa” to dotychczas jedyny film napisany i nakręcony przez Bo Burnhama - amerykańskiego komika, aktora, muzyka i filmowca. Wielka to szkoda. Ten komediodramat o dorastaniu jest znakomity - i pozwala przypuszczać, że Burnham, gdyby zechciał, mogłby dać światu więcej świetnego kina.

Michał Jarecki
hbo ósma klasa
REKLAMA

Wszystko zaczęło się w 2006 r. Wówczas Burnham założył kanał na YouTube, gdzie publikował nagrania, na których wykonywał napisane przez siebie humorystyczne piosenki - obfite w gry słowne i czarny humor, chętnie dotykające tematów tabu. Filmy szybko stawały się viralami, czyniąc go jedną z pierwszych gwiazd YouTube’a. Wreszcie zaczął wydawać albumy ze swoimi numerami.

Z czasem Burnham skupił się na występach stand-upowych, łącząc swoje komediowe piosenki z tradycyjną formułą. Wydał trzy komediowe programy, stworzył swój mockument dla MTV i opublikował tomik poezji. Większość twórczości Burnhama to miks elementów filmu ze skeczem, klasycznym stand-upem i, rzecz jasna, muzyką, często z dramatycznym, satyrycznym lub tragicznym zacięciem, które lubi też pozostawić otwarte na interpretacje.

W 2016 ogłosił, że zamierza wycofać się z występów na żywo; w tamtym okresie mierzył się z lękami i atakami paniki, których doświadczał również na scenie. Wreszcie w 2018 r. zadebiutował jako reżyser i scenarzysta „Ósmej klasy”.

To przepiękne coming-of-age skupia się na nastolatce, Kayli, (Elsie Fisher), która zmaga się z lękami, a jednocześnie desperacko próbuje zdobyć akceptację rówieśników w ostatnim tygodniu tytułowej ósmej klasy. Swoje niepokoje kompensuje publikowaniem na YouTubie pozornie motywacyjnych vlogów; jej „wersja online”, jak można się domyślać, istotnie różni się od tej prawdziwej. 

REKLAMA

Co obejrzeć w HBO Max? Polecamy Ósmą klasę - opinia

Burnham rozpoczął pisanie scenariusza już w 2014 r., początkowo chcąc w ten sposób przepracować własne doświadczenia związane z lękiem uogólnionym i atakami paniki. Opowiadając o swoich przeżyciach za pośrednictwem głównej bohaterki, spróbował również przyjrzeć się temu, jak jej pokolenie radzi sobie z problemami psychicznymi, dorastając w świecie mediów społecznościowych; w jaki sposób odkrywa seksualność i pojmuje kwestie zgody, jak buduje relacje z rodzicami oraz rozwija samoświadomość. Zależało mu na maksymalnym realizmie, dlatego w ramach reaserchu zapoznał się z wieloma blogami nastolatków na YouTube - i tam właśnie odkrył odtwórczynię głównej roli. W filmie wystąpili prawdziwi ósmoklasiści, a całość kosztowała zaledwie 2 mln dol. i była kręcona przez miesiąc. Ostatecznie obraz odniósł sukces zarówno komercyjny, jak i artystyczny.

Nic dziwnego. Burnham to wnikliwy obserwator; podpatrując i łącząc spostrzeżenia z własnymi doświadczeniami, zawsze z łatwością trafiał w sedno podejmowanej tematyki. Nie inaczej jest w przypadku „Ósmej klasy”: jako miłośnik coming-of-age przyznaję, że rzadko który obraz z tego nurtu jest tak mocno zakorzeniony w realiach gimnazjalnego życia i bezbłędnie trafia w sedno poczucia nastoletniości, przywołując w mózgu starszego odbiorcy nie tylko konkretne obrazy, ale i echa specyficznych stanów emocjonalnych sprzed lat. Jednocześnie fantastycznie osadza je w niemal współczesnej rzeczywistości (niemal, bo mówimy o produkcji sprzed 8 lat - sporo się w tym czasie pozmieniało, a i obawy, niepewności i presja rówieśnicza od tamtej pory są zapewne generowane w znacznie większym natężeniu). Tak czy inaczej: choć sporo się zmieniło, pewne odczucia pozostają niezmienne - i film (nienachalnie) o tym przypomina.

Z drugiej strony, Burnham wcale nie udaje, że wie i rozumie wszystko; obserwuje świat bohaterki z empatią i delikatnością, bez protekcjonalności czy osądzania. Cały ten ton, wespół z naturalnością i subtelnością Fisher, stanowią największą siłę filmu. Uwielbiam też dialogi: twórca świetnie oddaje sposób, w jaki mówią gimnazjaliści, z manieryzmami, potknięciami, powtórzeniami; to, jak próbują brzmieć dojrzale, by po chwili znów zabrzmieć dziecinnie. Byłem absolutnie oczarowany.

„Ósma klasa” to bardzo, bardzo wiarygodny portret młodości, uwzględniający jej złożoność: od tych zabawnych, najczęściej krępujących codziennych momentów, poprzez chwile załamania i desperacji, aż po drobne zwycięstwa. Jest tu nieprawdopodobnie wiele tych emocji i doświadczeń, które większość z nas przeżyła, choć wówczas nie potrafiliśmy ich nazwać.

Znakomite kino.

Czytaj więcej:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
Film znajdziecie tutaj:
REKLAMA
Michał Jarecki
22.02.2026 09:25
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
9:02
Disney+ wrzucił piękne love story. Szkoda, że takie nudne
Aktualizacja: 2026-02-22T09:02:00+01:00
8:01
Netflix łamie etykietę, żeby ten serial był hitem. Nie obejrzycie nic innego
Aktualizacja: 2026-02-22T08:01:00+01:00
18:54
Marian Dziędziel to legenda. Jest świetny w Ołowianych dzieciach
Aktualizacja: 2026-02-21T18:54:00+01:00
13:11
Rycerz 7 królestw wie, czego brakowało Grze o tron. Te sceny są kluczowe
Aktualizacja: 2026-02-21T13:11:00+01:00
12:15
Jeśli macie obejrzeć jeden film w weekend, włączcie ten klasyk z Prime Video
Aktualizacja: 2026-02-21T12:15:00+01:00
11:13
Od lat nie widziałem tak niezręcznego filmu. Został ze mną bardzo długo
Aktualizacja: 2026-02-21T11:13:00+01:00
10:03
Polskie filmy młodzieżowe podbijają Disney+. Nowa część właśnie leci w kinach
Aktualizacja: 2026-02-21T10:03:00+01:00
8:57
Mocne nowości HBO Max na weekend. 4 hity i polski serial o zbrodni
Aktualizacja: 2026-02-21T08:57:00+01:00
8:11
Gorący dreszczowiec rozpala użytkowników Prime Video. Nie mogą mu się oprzeć
Aktualizacja: 2026-02-21T08:11:00+01:00
7:09
Czy będzie 4. sezon Nocnego agenta? Świetne wieści
Aktualizacja: 2026-02-21T07:09:00+01:00
5:44
Kiedy premiera 5. sezonu The Boys? To już koniec
Aktualizacja: 2026-02-21T05:44:00+01:00
20:25
Prime Video dostało szansę na dobry serial. Nie zmarnowało jej
Aktualizacja: 2026-02-20T20:25:00+01:00
20:12
Kiedy Projekt Hail Mary trafi do kin? Wielkie sci-fi nadchodzi
Aktualizacja: 2026-02-20T20:12:21+01:00
16:59
Zaskakująca zmiana w Nocnym agencie. Wymienili kluczową postać
Aktualizacja: 2026-02-20T16:59:00+01:00
16:03
Naga broń z Liamem Neesonem już w streamingu. Gdzie obejrzeć oldschoolową komedię?
Aktualizacja: 2026-02-20T16:03:54+01:00
15:29
Obejrzyj ten film, przeproś matkę. To prawdziwa bomba emocjonalna
Aktualizacja: 2026-02-20T15:29:00+01:00
14:46
Fani marudzą, że Rycerz Siedmiu Królestw „okradł ich” z ważnej sceny. Bez przesady
Aktualizacja: 2026-02-20T14:46:55+01:00
14:10
Kontrowersyjny dreszczowiec Apple TV jednak się pojawi. Szybciej niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-20T14:10:03+01:00
13:32
Wicked 2 możecie już obejrzeć w domu. Na dobre
Aktualizacja: 2026-02-20T13:32:26+01:00
12:43
Punch i jego maskotka. Co dalej z małpką, która doprowadziła świat do łez?
Aktualizacja: 2026-02-20T12:43:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA