Ten film jest hitem Netfliksa na świecie. Żeby go obejrzeć w Polsce, trzeba się postarać

"RRR" to film epicki. Co tam się dzieje! Łatwiej wymienić, czego w nim nie ma. Przez trzy godziny twórcy serwują nam bowiem coraz bardziej odjechane sceny akcji. Ucieczka przed tygrysem to jedna ze spokojniejszych atrakcji. Prócz niej zobaczycie walki, wybuchy, pościgi - słowem: sensacyjny chaos, po którym będziecie zbierać szczęki z podłogi. Jak to się już w indyjskim kinie przyjęło, w przerwach między rozwałkami, bohaterom zdarza się tańczyć i śpiewać.



Jedna z piosenek, którą usłyszycie w "RRR" została nagrodzona Oscarem. Chodzi oczywiście o Naatu Naatu. Jego autorzy pojawili się na gali rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, aby utwór wykonać, zmiatając przy tym publiczność z planszy. Nie wierzycie? Zobaczcie sami: