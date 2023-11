Netflix zrobił nas w konia! I dał nam absolutnie fenomenalny serial inspirowany kultowym komiksem

Miłośnicy jakościowych seriali animowanych zostali w ostatnim czasie szczodrze obdarowani przez Netfliksa. Najpierw obłędny "Niebieskooki samuraj", a teraz... to. Produkcja "Scott Pilgrim zaskakuje" okazała się, wybaczcie, prawdziwie zaskakująca.



Jestem miłośnikiem komiksowego oryginału i wspaniałego filmu Edgara Wrighta - obrazu, który może nie starzeje się najlepiej i nieco rozminął się z wydźwiękiem źródła, ale wciąż sprawia mi sporo frajdy na wielu płaszczyznach. I choć od dłuższego czasu nie wracałem do żadnego z nich, tak nie czułem się zainteresowany wertowaniem tej historii po raz kolejny - tym razem w postaci animowanego serialu. Zapowiedzi Netfliksa, które sugerowały kolejny powrót do doskonale znanej opowieści, nie budziły we mnie dużego entuzjazmu - choć muszę przyznać, że nazwisko twórcy materiału źródłowego wśród twórców i scenarzystów (zgadza się: Bryan Lee O’Malley powraca!), Edgar Wright wśród producentów i ponowny angaż oryginalnej obsady to składowe, które siłą rzeczy budzą zainteresowanie. Gdy wreszcie nadszedł dzień premiery, zasiadłem przed ekranem z nieco mieszanymi uczuciami. I połknąłem całość za jednym posiedzeniem. Okazało się, że dałem się oszukać.



Uwaga: jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego odcinka - nie czytajcie dalej. Nie zagłębiam się wprawdzie w fabularne szczegóły, ale nawet powierzchowne streszczenie głównego wątku to spoiler sam w sobie.



