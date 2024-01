Bardzo mocny film o MMA wpadł do serwisu Netflix. Sprawdzamy nowości

W zamian za małą liczbę nowości Netflix dostarczy dziś fanom mocnych wrażeń. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszych premier warto nadrobić zaległości, które królują obecnie na platformie. "Skok w przestworzach", czyli komedia akcji z Kevinem Hartem, uplasowała się na 1. miejscu w zestawieniu TOP 10 filmów. Tuż za nią znalazł się dramat "Dzika droga" z Reese Whiterspoon, animacja "The Boss Baby: Family Business" oraz "Morderstwo w Orient Expressie", które wpadło na Netfliksa prosto z Disney+. W pierwszej serialowej trójce niezmiennie "Forst" Remigiusza Mroza, true crime "Amerykański koszmar" oraz hit serwisu SkyShowtime - "Yellowstone". Co nowego dzisiaj? Sprawdzamy.