Tak dobrej adaptacji dawno nie było. Widzieliśmy serial "Forst"

Miłośnicy górskich klimatów będą zadowoleni. Wspaniałe krajobrazy były doskonale zaprezentowane, pokazując siłę i potęgę gór, które w serialu odgrywają tak naprawdę jedną z głównych ról. Twórcy postanowili także uciec się do ciekawego zabiegu - polegał on na wyświetlaniu krótkiej informacji, w jakim miejscu i na ilu metrach nad poziomem morza znajdują się w danym momencie bohaterowie, co pozwoliło jeszcze mocniej wsiąknąć w historię. A zatopicie się w niej z pewnością, bo Bestia z Giewontu będzie was trzymać w swoich szponach aż do samego finału. Jeżeli każda adaptacja polskich kryminałów będzie zrobiona przez Netfliksa z takim pomysłem, to chcę oglądać ich więcej.