Nie chodzi o to, żeby zatracać się w realizmie, bo przesadny eskapizm wpisany jest przecież w DNA komedii romantycznej. Lubimy patrzeć, jak przekorny los sprowadza wszystko na właściwe tory, dążąc do nieuchronnego happy endu, ale tylko, kiedy znajdziemy w tym pierwiastek wiarygodności i możemy uwierzyć w kolejne zbiegi okoliczności. Niestety, rodzimi twórcy rzadko o tym pamiętają. Wolą rozpływać się w gatunkowym kiczu, szyjąc swoje fabuły grubymi nićmi. Regularnie zabierają nas więc do Polski A, do której przeciętny Kowalski nie ma wstępu, gdyż protagonistami ich opowieści są pławiący się w luksusie pracownicy międzynarodowych korporacji. W "Gorzko, gorzko!" Tomasza poznajemy jako jednego z takich taśmowo wypluwanych bohaterów. Jego życie zaraz ma się jednak wywrócić do góry nogami.



Uganiając się za Olą, Tomek traci szansę na podpisanie ważnego kontraktu. Jeszcze chwilę temu martwił się, czy firma nie wyśle go przypadkiem do Nowego Jorku, bo on przecież chciałby do Los Angeles. Teraz musi przeprowadzić się do klitki brata, gdyż po takim numerze, nikt go nie zatrudni. Z pomocą przychodzi dawny znajomy, który też sobie nagrabił i zanim wyruszy na podbój Hollywood, musi nagrać jedno wesele. Protagonista miałby natomiast zrobić making ofa tego iście tarantinowskiego projektu. Postawiony w sytuacji bez wyjścia przyjmuje ofertę i zaraz okazuje się, że na ślubnym kobiercu stanąć ma - zgadliście - Ola.