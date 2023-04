Netflix dał nam właśnie jeden z najlepszych serialowych thrillerów roku

Odpuśćmy sobie wnikanie w meandry fabuły i skupmy się na podsumowaniu tego, co najważniejsze: mocnych stron serialu. A trochę ich jest. To tytuł szybki, angażujący i świetnie równoważący klasyczny biurokratyczny dramat z ciętym i błyskotliwym społecznym komentarzem. Całość - co może wydawać się zaskakujące - jest uzupełniona dowcipnymi dialogami oraz uwiarygadniającymi charaktery i motywacje bohaterów wątkami pobocznymi.



Moim ulubionym komponentem jest zdecydowanie toksyczna współzależność Kate i jej męża, Hala. Uwielbiam sposób, w jaki twórcy nakreślili kontrast między powściągliwością i pragmatyzmem (ona), a impulsywnymi, często skutecznymi manipulacjami (on). Poza tym dynamika relacji między kluczowymi postaciami ewoluuje; rzeczywistość na bieżąco wywołuje odpowiednie reakcje, ergo: scenarzyści się przyłożyli. Potrafią mnie przekonać. Tym bardziej, że chemii między aktorami również nie brakuje.