Nadchodzi najbardziej wyczekiwana polska premiera Netfliksa. Szykujcie chusteczki

Na Netfliksie trwa polska ofensywa. W końcu jeszcze w marcu platforma zapowiedziała mnóstwo filmów i seriali z naszego kraju, a do tej pory wypuściła tylko małą ich część. Ostatnio tydzień po tygodniu dostaliśmy udaną "Infamię" i równie udany "Freestyle". Za chwilę przyjdzie nam jednak zmienić klimat, bo nadchodzi premiera najbardziej wyczekiwanego rodzimego tytułu serwisu.



Netflix postanowił dostarczyć nam nowych wzruszeń, opierając się na dobrze znanej opowieści. Bo przecież każdy Polak, na jakimś etapie życia chcąc nie chcąc musiał w swoim życiu obejrzeć "Znachora". Film z 1981 roku jest kultowy i telewizja lubi go powtarzać. W minione Święta Wielkanocne emitowany był 11 razy(sic!). Niezależnie jednak, jak często byśmy po niego nie sięgali, trzeba by nie mieć serca, żeby nie zapłakać, gdy grany przez Piotra Fronczewskiego bohater ogłasza szanownemu państwu, Wysokiemu Sądowi, że "to jest profesor Rafał Wilczur".



