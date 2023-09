Polski rap wybija się na świecie dzięki... Netfliksowi. Aż dwa nasze tytuły w topce globalnych hitów

Lubimy sobie czasem ponarzekać na polskie produkcje, które trafiają na listy najpopularniejszych tytułów Netfliksa na świecie. Bo chociaż przy takim "Za dużym na bajki", "Ostatniej wieczerzy", czy "Dniu Matki" wstydu nie ma, to już przy "365 dniach", "Miłości do kwadratu" czy "Poskromieniu złośnicy" można się za głowę złapać. "Czemu ludzie to oglądają? Mało mają powodów do żenady w życiu?" - nieraz się zastanawiamy.



Przy "Infamii" i "Freestyle'u" sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tytuły te trafiły na Netfliksa w krótkim odstępie czasu, a prócz polskiego pochodzenia, zbliżonej daty premiery i podejmowania rapowej tematyki łączy je jeszcze to, że... są dobre. Dlatego chociaż zasłużyły na większy sukces, ich globalna popularność może napawać nas patriotyczną dumą.



