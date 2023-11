W tym tygodniu Netflix dał nam "Suburræternę" tylko po to, aby nas potem zaatakować "Informacją zwrotną". To petarda prosto z Polski - adaptacja książki Jakuba Żulczyka, która potrafi widza przetargać emocjonalnie, zmielić i wypluć. Opowiada historię Marcina Kani szukającego swojego zaginionego syna. W odnalezieniu Piotra przeszkadza mu jednak choroba alkoholowa. Bo zagadka kryminalna jest tu tylko przyczynkiem do opowiedzenia o piekle nałogu (i paru innych rzeczach).



Kurz po "Informacji zwrotnej" nie zdążył jeszcze opaść, a już dostaliśmy pierwszą część 6. sezonu "The Crown". W serialu akcja mocno się zagęszcza, bo przecież coraz większymi krokami zbliża się do finału. Na szczęście Netflix szybko zaserwował nam coś lżejszego, na ochłonięcie. "Scott Pilgrim zaskakuje" to animowana adaptacja komiksów, które wcześniej na ekran w wersji aktorskiej przeniósł Edgar Wright.



