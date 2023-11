Po tym serialu Netfliksa inaczej spojrzycie na L'Oreal. To świetny dokument o tym, jak oszukano najbogatszą kobietę świata

Polisy ubezpieczeniowe o wartości ponad 500 mln euro czy dzieła sztuki Picassa, Matisse'a i Delaunaya, których łączny koszt wynosił ponad 20 mln euro, to tylko kilka ze skromnych prezentów, które Lilliane Bettencourt podarowała fotografowi Francois-Marie Banierowi. Córka założyciela marki L'Oreal poznała go w 1987 roku przy okazji sesji zdjęciowej do magazynu "Egoiste" i od tego momentu rozpoczęła się kilkunastoletnia przyjaźń Baniera i madame Bettencourt. Ich zażyła relacja była krytykowana przez córkę Lilane, Francois, która zauważyła, że matka wydaje bajońskie sumy na aroganckiego fotografa, a on sam żeruje na swojej przyjaciółce. Francois postanowiła wnieść przeciwko niemu akt oskarżenia i udowodnić, że Banier zmanipulował Liliane. Kiedy w tym celu zostali zaangażowani pracownicy dworu w Neuilly-sur-Seine, okazało się, że Pascal Bonnefoy, lokaj madame Bettencourt, regularnie nagrywał rozmowy szefowej przez dyktafon, który ukrywał na wózku z przekąskami. Z nagrań przypadkowo zrodził się polityczny skandal, który w 2010 roku wstrząsnął całą Francją.