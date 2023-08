Nowa funkcja Netfliksa pozwala zaoszczędzić pieniądze. Kiedy pojawi się w Polsce też będzie hitem

Pamiętacie, jak bezproblemowo można było współdzielić konto na Netfliksie? Platforma dokonała jednak prostych obliczeń i wyszło jej, że liczba subskrybentów znacząco różni się od liczby użytkowników. "Tak dalej być nie może" - stwierdził serwis i postanowił, że będzie egzekwował korzystanie z jednego konta w ramach jednego gospodarstwa domowego. Spotkało się to z powszechnym sprzeciwem. Usługa nie wycofała się z raz podjętej ścieżki i wyszło jej to na dobre. Według wyników kwartalnych znacząco przybyło bowiem nowych osób opłacających abonament.



Czy te prawie 6 mln nowych subskrybentów z II kwartału 2023 roku to efekt jedynie walki ze współdzieleniem konta? To z pewnością był główny motor napędowy wzrostu, ale nie jedyny. Jak się okazuje wspomogła go atrakcyjność nowego pakietu. Tak, tego z reklamami, którego jeszcze w Polsce nie ma. Początkowo wydawało się, że nikt go nie chce i użytkownicy będą go bojkotować. "Nie po to płacę abonament, żeby oglądać reklamy" - pisali w sieci. Okazało się to jednak czczymi pogróżkami.



Czytaj także: