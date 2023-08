Disney też planuje zmiany we współdzieleniu kont. To efekt Netfliksa

Serwis Myszki Miki zamierza pójść śladami Netfliksa i nieco ograniczyć dzielenie kont. Ten ruch nie powinien nikogo zanadto dziwić - z czasem zdobędzie się na niego również konkurencja. Raport finansowy firmy za drugi kwartał 2023 roku wiele wyjaśnia. Jasne, całkowite przychody firmy w poprzednim kwartale rok do roku zwiększyły się o 4% do poziomu 22,3 mld dol., a dochód operacyjny wyniósł 3,6 mld dol., ale straty w działalności firmy skierowanej bezpośrednio do konsumenta wyniosły 512 mln dol. Trwają cięcia, a Bob Iger przyznaje, że firmę czeka jeszcze sporo pracy.



Nie znamy szczegółów wprowadzenia blokady współdzielenia kont na platformie - póki co wiemy jedynie, że proces rozpocznie się w 2024 roku.