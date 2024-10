Netflix kasuje genialny serial. Zadebiutował zaledwie w tym roku

No cóż... to boli.



Trudno mi wyrazić, jak się czuję, jest to dla mnie naprawdę trudne, ale spróbuję.



Już, kiedy szłam na casting do tego serialu, wiedziałam, że jest wyjątkowy, głównie dlatego że scenariusze Charlie Covell trafiły do mnie w sposób, w jaki większość tego nie robiła. Znałam tych ludzi i ich kochałam - każde ich wybrakowanie, każdą wadę, wszystko.



Po raz pierwszy w życiu poczułam się naprawdę dumna. Oczywiście, jestem dumna z pracy wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt, bo, pozwólcie, że to powiem, dali z siebie wszystko. Ale poczułam też dumę z siebie, a z tym zawsze miałam do tej pory problem.



Kiedy dostałam tę rolę, nie mogłam uwierzyć, że ktoś MNIE dostrzegł. Dziewczynę, która nie tylko należy do mniejszości, ale jest też ocalałą z SA [sexual assault - przemoc seksualna] - i okazało się, że ktoś uważa, że mogłabym być jedną z głównych postaci serialu, mieć własną agendę, własną misję i stać się na tyle pożądaną, by zabiegała o mnie nie tylko jedna niesamowita osoba, ale dwie? Byłam tego warta? Wszystko, co wydarzyło się od tamtego momentu, naprawdę zmieniło moje postrzeganie.