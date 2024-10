Tak szybka rezygnacja z serialu, jeśli nie poprzedza jej obyczajowa awantura lub problemy z obsadą, mogą mieć tylko jedno uzasadnienie – wyniki. Podobnie jak w przypadku filmów kinowych, weekend otwarcia jest już w stanie zasugerować, jaka jest skala popularności danego tytułu. Wyniki filmów i seriali udostępnianych w serwisach streamingowych nastręczają jednak więc problemów, niż suma zarobionych pieniędzy w kasach biletowych. Oczywiście w pewnym sensie jest to serwisom również na rękę, bo brak przejrzystości ułatwia podejmowanie trudnych decyzji, z których nie trzeba się nikomu tłumaczyć.



Najpewniej tak jest też z serialem „Kaos”, bo najważniejszą daną, którą dzisiaj posiadamy jest ta, że serial o greckich bóstwach przez 4 tygodnie utrzymywał się w globalnej topce Netflksa, a to oznacza, że znajdował się wśród 10 najpopularniejszych tytułów. Jego oglądalność utrzymywała się na dość wysokim poziomie (w 2. tygodniu było to 39 milionów godzin odtwarzania), ale w kolejnych tygodniach względnie satysfakcjonujące liczby zaczęły dość gwałtownie spadać.



Dla Netfliksa to jasna informacja, że produkcja długo już nie powalczy i rzeczywiście – nie powalczyła. Serwis zresztą podejmuje decyzję o utrzymaniu przy życiu produkcji bardzo szybko. Wystarczy mu niespełna miesiąc, aby zdecydować, czy jest sens dalej inwestować w dany tytuł. Aby zostać przedłużona, produkcja musi nie tylko utrzymywać wysokie wyniki, ale również przez jakiś czas liczba użytkowników musi rosnąć. Dla Netlfiksa ten wzrost jest jasnym sygnałem, że produkcja żyje również poza serwisem, że ludzie sobie ją polecają, że jest w jej pobliżu, mówiąc nieelegancko, szum.



