Netflix kasuje świetną komedię. Producenci szukają dla niej nowego domu

Netflix znowu wpadł w szał (a może nigdy z niego nie wyszedł?) kasowania swoich tytułów. Ostatnio (w październiku) po 2. sezonach anulował "Różowe lata 90.", a chwilę potem okazało się, że nie doczekamy się też kolejnej odsłony "KAOSU". Obie produkcje miały oczywiście swoich fanów, ale niestety dla platformy niewystarczająco. Podobnie ma się teraz sytuacja z "Niestabilnym".



"Niestabilny" to workplace comedy, w której śledzimy losy ekscentrycznego przedsiębiorcy z branży biotechnologicznej. Choć wszyscy go uwielbiają, znajduje się właśnie na życiowym zakręcie. Syn próbuje go z niego wyciągnąć. Czy uda mu się wyciągnąć ojca i jego imperium z dołka? I co ważniejsze, czy jest w stanie przejąć po nim schedę? Już się o tym nie przekonamy.