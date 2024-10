Netflix usuwa produkcje oryginalne. Niedługo nigdzie ich już nie obejrzycie

Najkrótszy czas mamy na zapoznanie się z "Paradise Beach". Ten francuski thriller opowiada o Mehdim, który wychodzi z więzienia i zamierza wyrównać rachunki. Najpierw jednak musi odzyskać kontakt ze swoją ekipą, a ta mieszka aktualnie w rajskim nadmorskim kurorcie w Tajlandii. We Francji film trafił do kin w 2018 roku. Jako ekskluzywny dystrybutor (stąd oznakowanie jako "Netflix Original") Netflix wypuścił go globalnie w sierpniu kolejnego roku.