Tak wygląda blockbuster Netfliksa. Zapnijcie pas, nadjeżdża najdroższy film w historii platformy

Pogadajmy o pieniądzach. W samym zeszłym roku Netflix na swoje treści wydał 17 mld (MILIARDÓW!!!) dol. Według szacunków MoffettNathanson w tym roku ma wydać niemal dwa miliardy więcej (18,6 mld). Algorytm platformy żywi się przecież nieustannym napływem oryginalnego kontentu. Owszem, potrzebuje przez to produkcji tanich i szybkich w realizacji, bo użytkownicy każdego weekendu chętnie obejrzą nowy true crime o seryjnym mordercy, albo pośmieją się z uczestników ulubionego bikini reality. Przydają się jednak też droższe i bardziej skomplikowane seriale premium, których napięcie działa lepiej niż kawa podczas nocnego binge-watchingu. No i oczywiście nie można zapomnieć o filmach, gdyż jak już płacimy za subskrypcję, to po co jeszcze wydawać pieniądze na bilety do kina.



Nie ma przecież lepszej formy relaksu niż oglądanie rozrywkowych filmów na kanapie z przekąskami pod ręką. Dlatego z taśmy produkcyjnej Netfliksa co chwilę zjeżdża kolejny tytuł w stylu "Znowu w akcji" - pełen humor i sensacyjnych atrakcji akcyjniak z gwiazdorską obsadą, którego kilkudziesięciomilionowy koszt mieści się w granicach kina średniobudżetowego. Raz na jakiś czas platforma sięga do kieszeni głębiej... jeszcze głębiej... i jeszcze trochę głębiej, aby zaserwować nam blockbuster z prawdziwego zdarzenia.