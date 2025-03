Netflix dodał thriller, który wywołał u mnie dreszcze. Wielkie zaskoczenie

To bardzo skuteczny dreszczowiec o niezłym tempie, który potyka się jednak w warstwie dramaturgicznej. To przecież film, który mógł eksplorować temat wiary, paranoi i ludzkiego poświęcenia w niejednoznaczny sposób - niestety, szybko staje się nazbyt bezpośredni. W przeciwieństwie do materiału źródłowego („Chata na krańcu świata” Paula Tremblaya), Shyamalan jednoznacznie opowiada się za konkretną interpretacją. To spłyca przekaz i odbiera opowieści jej metafizyczne napięcie.



Obraz prowadzi jasny, prosty wywód na temat poświęcenia, nie pozostawiając miejsca na interpretacyjne szarości. Pierwsza połowa obiecuje intensywny thriller psychologiczny z elementami horroru, ale druga połowa troszkę gubi impet przez zbytnią dosłowność i brak interpretacyjnej przestrzeni. A jednak ogląda się go z głębokim zaangażowaniem; jest intrygujący, przez pewien czas fajnie myli tropy, całościowo okazuje się naprawdę porywającym spektaklem. Co ciekawe, jednym z jego najmocniejszych punktów jest Dave Bautista. Jego Leonard nie jest stereotypowym złoczyńcą: zamiast brutalności emanuje melancholią i autentycznym przekonaniem o słuszności swojej misji. Każde jego słowo ma ciężar, a sposób bycia - zaskakująco łagodny w zestawieniu z fizyczną posturą - wprowadza niepokojący dysonans. To prawdopodobnie jedna z najlepszych ról w karierze Bautisty, który udowodnił, że jako aktor dramatyczny posiada znacznie większy potencjał.



Słowem: warto.