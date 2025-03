Tylko jedno spojrzenie - recenzja polskiego serialu Netfliksa. Harlan Coben po raz dziesiąty

Rodzinne sekrety, tajemnice przeszłości i zwroty akcji - tymi słowami można podsumować składowe fenomenu prozy Harlana Cobena i adaptujących ją seriali Netfliksa, które zawsze naprawdę dobrze się oglądają. Kryminał to jeden z najpopularniejszych gatunków powieściowych i filmowych, a Coben doskonale rozumie, które elementy nurtu są współcześnie najbardziej cenione przez odbiorców. Jakkolwiek główne wątki potrafią drastycznie się od siebie różnić, pewne tropy pozostają w tych dziełach niezmienne. Dlatego też cała intryga w „Tylko jednym spojrzeniu”, choć względnie interesująca, opiera się na podobnych co zazwyczaj fundamentach i zabiegach.



Dwa duety - Marek Lechki i Monika Filipowicz (reżyseria) oraz Agata Malasińska i Maciej Kowalewski (scenariusz) ogrywają zatem popularne dla Cobena motywy: prześladowana przez przeszłość bohaterka walczy o prawdę; wikła się w sieć sekretów i kłamstw, które zagrażają jej bliskim. I kwestionuje wszystko to, w co dotychczas wierzyła, w tym relację z własnym mężem.



Prężnie rozwijającą się intrygę twórcy przeplatają zastrzykami bądź co bądź oczekiwanego melodramatyzmu (który, swoją drogą, wydaje mi się potrzebny, bo - mniej lub bardziej skutecznie, ale jednak - uczłowiecza bohaterów, nadaje im kontekstu). To on sprawia, że w całości tli się nieco więcej życia, choć nieraz ociera się o pretensjonalność. Przykładowo: kolaż poświęconych kolejnym postaciom ujęć - jak ten z pierwszego odcinka, któremu towarzyszy utwór grupy Nick Cave and the Bad Seeds - ma uwypuklić ich emocjonalne rozedrganie, wewnętrzne rozterki, wybrzmiewa jednak za bardzo egzaltowanie. Brakuje tu - podobnie jak scenom intymnym - naturalności, bardziej subtelnego oka.



